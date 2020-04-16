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Malatya'da maske üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacak

Malatya'da, yeni tip korona virüsü önlemek amacıyla kullanılan maske üretimi yapan tekstil firmalarının günlük yaptıkları 2 milyon üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacakları bildirildi.

16.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:31
Malatya'da maske üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacak
Malatya 'da, yeni tip korona virüsü önlemek amacıyla kullanılan maske üretimi yapan tekstil firmalarının günlük yaptıkları 2 milyon üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacakları bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Birinci ve İkinci Organize sanayi bölgesinde tekstil üretimi yapan ve salgının ülkemizde de yaygınlaşması ile birlikte ihtiyaç duyulan maske ve tulum ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini bu yönde sürdüren tekstil firmalarını ziyaret edip, çalışmalarından dolayı firma idarecileri ile çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte milletimizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu maske ve tulum ihtiyacını Malatya olarak karşılayacak güçteyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile le birlikte Malatya'da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz bu görüşmeler sonrasında Malatya'nın maske ve tulum üretimi noktasında bir merkez olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Malatya tekstil üretimi noktasında merkez olabilecek bir il konumundadır. Şu an itibariyle Malatya'da faaliyet gösteren tekstil firmalarımız maske ve tulum üretimi yaparak ülkemizin maske ve tulum ihtiyacını karşılıyor" dedi.

"Üretim artırılarak devam ediyor"

Malatyalı tekstil firmalarının üretimlerini iki katına kadar çıkarma kapasitesine sahip olduklarını belirten Gürkan, "Malatya'da şu an itibariyle Baykanlar, Taha, Fetih, Kübra, Belsa, Sesa, Zevigas, Talu, Arc Moda, Birdamla, Nano ve Denim tekstil fabrikalarımızda maske üretimlerimiz büyük bir hızla devam etmektedir. Şu anda faaliyet gösteren firmalarımız normal kapasitede çalışarak üretim yapmaktalar. Talebin artması ile birlikte üretimlerini iki katına çıkarabilecek altyapıya sahipler. Maske üretimi yapan il içindeki ve dışındaki hemşehrilerimize ait firmalarımız şu an itibariyle 5 milyonun üzerinde üretim yapmaktalar. firmalarımız bu üretimlerini talep olduğu takdirde iki katına kadar çıkarabilme kapasitesine sahipler. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretiminde kumaş ve hammadde ihtiyacını karşılayarak şu anda 2 milyon olan maske üretimini 3 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından gerçekleştirilen ziyaret programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Vahap Erdem de eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
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