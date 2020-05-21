Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ediliyor

Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ediliyorMALATYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, dronla uygulama yaptı.

21.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:31
Malatya'da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ediliyor
MALATYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, dronla uygulama yaptı. Yasağı ihlal edenlere para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Malatya Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin en işlek cadde ve sokaklarında dronla maske takmayanlara yönelik denetim yapıyor. Sesli uyarılar yapan drone, sokağa maskesiz çıkanları belirliyor, polis ise bu kişilere para cezası uygulanıyor. Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlar dronlarla tespit ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Malatya, Polis, Güncel, Haber

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