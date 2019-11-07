Malatya'da mazot hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Malatya
'da kurdukları düzenekle araçlardan mazot çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde kurdukları düzenekle iş makineleri, kamyon, tır ve otobüslerin depolarından mazot çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Battalgazi ilçesinde düzenlediği operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramada bagaj kısmında 250 litre mazot ve düzenek ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.