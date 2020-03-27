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Malatya'da medikal malzemesi satan ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Malatya'da ruhsatsız ve faturasız medikal malzemesi satan bir iş yeri mühürlenirken, bir iş yerine de idari işlem yapıldı.

27.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:01
Malatya'da medikal malzemesi satan ruhsatsız iş yeri mühürlendi
Malatya 'da ruhsatsız ve faturasız medikal malzemesi satan bir iş yeri mühürlenirken, bir iş yerine de idari işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Battalgazi Belediye personelleri ile birlikte, halk sağlığı açısından tehlike oluşturan ve haksız fiyat artışı ile ilgili tıbbi malzeme üreten ve satışı yapılan yerlerin denetimi yapıldı. Denetim esnasında Dabakhane Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir medikal firmasına ait iş yerinin faaliyet izni ve ruhsatı olmadığı tespit edildi. Mahkemeden alınan karara istinaden iş yeri ve bağlı depolarda, 329 adet 500 gramlık yabancı menşeli alçı, üzerinde "hastane malıdır satılamaz" ibaresi bulunan 120 adet 1 litrelik serum ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan işlem yapılırken, iş yeri mühürlenerek içerisinde bulunan tüm dental ve tıbbi ilaç ve malzemeye el konuldu.

Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir medikal firmasına ait iş yerinde yapılan denetimlerde ise 239 adet faturasız el dezenfektanı ile 88 adet faturasız anti bakteriyel el losyonu ele geçirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

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