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Malatya'da metruk bina çöktü, enkaz kaldırma çalışması yapılıyor

MALATYA'da, 2 katlı metruk bina aniden çökerken, AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup, olmadığını kontrol için hassas dinleme yaptı.

29.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:47
Malatya'da metruk bina çöktü, enkaz kaldırma çalışması yapılıyor

MALATYA'da, 2 katlı metruk bina aniden çökerken, AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup, olmadığını kontrol için hassas dinleme yaptı. Yıkıntı altında kalan olmadığı anlaşılınca enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Oruç Sokak'ta bulunan 2 katlı kullanılmayan bina, bir anda çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken bina altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmek amacıyla hassas dinleme yaparken, şu ana kadar yıkıntı altında kalan olmadığını belirledi. Enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "13 araç ve personelimizle olay yerine geldik. AFAD'a da haber ettik. AFAD ile beraber enkaza müdahale ediyoruz. İçeride birinin olabileceği söylendi. Onun için biz sesli dinleme yaptık. Şu anda arkadaşlar içeri girmeye çalışıyorlar. Muhtarın da ifadesine göre, içeride kimse olmadığını biliyoruz ama biz bütün tedbirleri alarak önce canlı var mı, yok mu onu tespit ettik" dedi.

Ekiplerin, enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, İtfaiye, AFAD, Güncel

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