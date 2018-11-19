Malatya'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Düzenlenecek

Malatya
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri" kapsamında bir dizi program düzenlenecek.
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimizi Anmak ve Anlamak" üst başlığında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi işbirliğinde bir dizi etkinlik planlandı.
Etkinlikler çerçevesinde, İl Müftülüğünün belirlediği camilerde 19 Kasım Pazartesi günü akşam ve yatsı namazlarından sonra vatandaşlara kandil simidi dağıtılacak.
Bunun yanı sıra 19-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi fuaye alanında 'Hüsn-i Hat ve Tezhib Atölye Sergisi' ziyarete açık olacak. 20 Kasım
2018 Salı günü iki seans olarak Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Hüseyin Goncagül'ün çocuk ilahileri, Ümit Kaplan
'ın İbiş Gösterisi, Kukla ve Çilli, Hacivat-Karagöz Gösterisi ile "Peygamberimi Öğreniyorum" etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile Malatya'daki tüm ilçelerde Ortaokul ve Lise kategorilerinde 'Naat Okuma Yarışması' düzenlenecek. İki seans halinde düzenlenecek final etkinliği, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda 21 Kasım 2018 Çarşamba
günü saat 10.00'da başlayacak. Yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın
ve üçüncüye çeyrek altın verilecek.
19-21 Kasım 2018 tarihlerinde Çocuk Edebiyatı yazarı ve şairlerinden Ahmet Efe
, Malatya'daki çeşitli liselerde gençlerle "Efendimiz, Önderimiz, Peygamberimiz" konusunda söyleşide bulunacak. 23 Kasım 2018 Cuma Saat 19.00'da ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musiki Korosu tarafından "Can Muhammed" konseri gerçekleştirilecek.
Etkinliklerin finalinde ise 24 Kasım 2018 Cumartesi akşam Yeni Kapalı Spor Salonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
ve ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül Malatyalılarla buluşacak. Program kapsamında vatandaşların kolaylıkla salona ulaşımlarını sağlamak için Kanalboyu'nda bulunan Atatürk
Kapalı Spor Salonu, Eski Belediye Önü ve Çevre Yolunda bulunan Otobüs duraklarında ücretsiz araç kaldırılacağı da belirtildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yoğun bir etkinlik programı düzenlediklerini belirterek, etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti. - MALATYA
Malatya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:36