Malatya 'da meydan ve sokaklar boş kaldı

MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte sokak ve meydanlar boş kaldı.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında olan Malatya'da da halk evlerinde kaldı.

Kentte, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Soykan, 15 Temmuz ve Emekliler Meydanı'nın boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.