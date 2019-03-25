- Malatya
'da meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü Arguvan
ve Hekimhan
'a bağlı köylerde evlerde çatlaklar oluştu
MALATYA - Malatya'da meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından Arguvan ve Hekimhan ilçelerine bağlı mahallelerde bazı evlerde hasar oluştu. Malatya Valiliği
ise yaptığı açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirtti. AFAD
'ın verilerine göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar çalışmaları başladı. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler Arguvan ve Hekimhan'a bağlı bazı mahallelerde hasar çalışması yaptı. Birçok evde hafif derece de çatlak oluştuğu öğrenilirken, yetkililer hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.Başkan Kızıldaş, deprem bölgesindeDepremin ardından Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş
'da köyleri ziyaret ederek hasar görev evlerde incelemelerde bulundu. Depremde can kaybının olmasının sevindirici olduğunu belirten Kızıldaş, "Ancak gezdiğimiz yerlerde evlerde büyük oranda hasar oluşmuş. Riskli olan evlerde vatandaşlarımızın oturmamalarını istedik. Çadırlar kurulacak buralara, risk geçene kadar. Yıkılan binamız yok ama ciddi çatlaklar ve oturulamayacak kadar riskli evler var. Tüm Arguvan'a ve Malatyalılara geçmiş olsun" diye konuştu.4 gün arayla korkutan depremlerMalatya'nın Arguvan ilçesinde 21 Mart
'ta da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. 4 gün önceki depremde de 15 evde ağır hasar oluşmuş 50'ye yakın evde de hafif hasarlar meydana gelmişti. Bu depremin yaraları sarılırken, aynı bölgede yaşanan ikinci büyük deprem ile birlikte bölge halkında da tedirginlik arttı. Evleri hasarlı olan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalırken, bölgedeki artçı depremlerin ise sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: İHA