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Malatya'da meyve üreticilerine şarka virüsü uyarısı

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kent genelindeki meyve üreticilerini şarka virüsüne karşı uyarılarda bulundu.

10.10.2019 15:14Malatya'da meyve üreticilerine şarka virüsü uyarısı
Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kent genelindeki meyve üreticilerini şarka virüsüne karşı uyarılarda bulundu.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, şarka virüsünün sert çekirdekli meyve ağaçlarının özellikle de erik, kayısı, şeftali ve nektari meyvelerinde görülen en önemli hastalıklardan biri olduğunu belirterek, üreticilerin dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi. Kiraz ve bademin de hastalığın taşıyıcıları arasında olduğunu anlatan Macit, "Şarka virüsü ekonomik olarak en önemli zararlı organizmaların başında gelir. Çünkü ürünün kalitesinde direk zarara yol açar. Virüs ile bulaşık ağaçlarda, meyvelerde şiddetli deformasyonlar ve hasat zamanından önce erken döküm olmaktadır. Şiddetli enfeksiyonlarda yüzde 100'e varan oranlarda zarar oluşabilmektedir" dedi.

Hastalığın belirtileri

Hastalığın belirtilerini de anlatan Müdür Macit, belirtilerin bitki türüne, çeşidine, yaşına, beslenme durumuna, virüsün ırkına ve sıcaklığa göre değiştiğine de vurgu yaptı. Macit, "Belirtileri, çiçek, yaprak, meyve ve meyve çekirdeğinde görülür. Özellikle ilkbaharda yapraklarda belirgindir. Yaprak damarları etrafında açık yeşil renk değişikliği (damar sarılığı), damar bantlaşması, sarıdan açık yeşile değişen halka ve lekeler, çizgi ve bantlar tipik belirtileridir" dedi.

Gerekli tedbirler alındı

Macit, virüsün bölgedeki meyve ağaçlarına bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını da söyleyerek, hastalık konusunda üreticilerin de dikkatli olmasını istedi. Tarım ve Orman müdürlüğü kontrolündeki fidanlıklardan fidan alınması gerektiğini belirten Macit, "İlimizde 1 resmi 27 özel olmak üzere toplam 28 adet fidan üretici belgesine sahip fidanlık bulunmaktadır. Bu fidanlıkların kontrolleri İl Müdürlüğümüz Yetkili teknik elamanlarınca periyodik olarak yapılmaktadır. İlimize dışarıdan fidan girmemesi için kontrollü bir şekilde her yıl on binlerce fidanın mahallinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır" dedi. - MALATYA

Malatya, Kiraz, Güncel

Kaynak: İHA

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