Malatya'da Midibüsün Devrilmesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Darende ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Darende-Malatya karayolunda meydana gelen, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan elim trafik kazası haberini öğrenmenin derin üzüntüsünü duymaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişide yaralanmıştı.
Evkur,Darende,Malatya
22 Kasım 2018 Perşembe 13:44