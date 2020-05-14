Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı 3 yaralı

Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı 3 yaralıMALATYA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

14.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:58
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı 3 yaralı
MALATYA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Elazığ istikametine giden Bilgihan Önal (37) yönetimindeki 44 LZ 455 plakalı otomobil ile Çetin Yüksel'in (27) kullandığı 44 HH 135 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yunus Sansak (24) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Malatya’da minibüs ile otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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