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Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Malatya'da yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

25.09.2019 20:41

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Akçadağ ilçesi istikametine seyir halinde olan Niyazi Karaca idaresinde 44 J 1545 plakalı özel halk minibüsü ile Cafer Şahin yönetimindeki 01 ABG 663 plakalı otomobil 2. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Cafer Şahin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güner Türkmenyılmaz olay yerinde hayatını kaybederken 16 kişide yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatlarını kaybeden Cafer Şahin ile Güner Türkmenyılmaz'ın cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Cafer Şahin, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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