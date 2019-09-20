Haberler » Güncel » Haber

Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 17:08Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eşkalleri belirlenen şüphelilerin aracını Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen ve papirüs kağıdına yazılan 53 sayfalık el yazması ele geçirildi.
Kitabı muhafaza altına alan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Doğanşehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Bucak Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" Unvanı
18:58 Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru
18:57 Çaldıran'da banka şubesi açılışı
18:56 Adnan Oktar kendisine gülümseyen kediciklere: Maşallah
18:56 Kore gazilerine anlamlı ziyaret
18:55 Okul inşaatında yeni tarihi eserler ortaya çıktı
18:55 'Türkiye 192 ülkeden 5 milyon yabancıyı misafir ediyor'