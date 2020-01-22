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Malatya'da mühürlenen dernekte kumar oynayan 43 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da mühürlenen dernekte kumar oynarken yakalanan 43 kişiye 52 bin 675 lira ceza uygulandı.

22.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:04Malatya'da mühürlenen dernekte kumar oynayan 43 kişiye para cezası uygulandı
'da mühürlenen dernekte kumar oynarken yakalanan 43 kişiye 52 bin 675 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlenen bir yardımlaşma derneğinde tombala oynandığını tespit etti.
Ahlak Büro Amirliği ve "Pençe Timi" koordinesinde düzenlenen operasyonda, işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, mühür bozmak ve kapalı alanda sigara içmek" suçlarından işlem yapıldı.
Kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye ise 52 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.
Dernekteki tombala kartlarına ve pullarına el konuldu.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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