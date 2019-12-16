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Malatya'da mühürlenen dernekte kumar oynayan 67 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da mühürlenen dernekte kumar oynarken yakalanan 67 kişiye para cezası kesildi.

16.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08Malatya'da mühürlenen dernekte kumar oynayan 67 kişiye para cezası uygulandı
'da mühürlenen dernekte kumar oynarken yakalanan 67 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen derneğin usulsüz şekilde açıldığı ve içeride tombala oynatıldığını tespit etti.
Derneğe operasyon yapan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 67 kişiye idari para cezası kesti.
Kumar oyununda kullanılan düzeneğe el koyan ekiplerce, işletme sahibine mühür bozma ile kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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