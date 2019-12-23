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Malatya'da müşahitlerin öldürülmesi davasında karar çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde Malatya Pütürge'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı davada 4 sanık 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

23.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:35 Malatya'da müşahitlerin öldürülmesi davasında karar çıktı
31 Mart yerel seçimlerinde Pütürge'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı davada 4 sanık 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya Pütürge'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı dava Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'nde sandık başında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev yaparken amca çocukları Hasan ve İlyas Aktaş, usulsüz oy kullanımına itiraz etmeleri sonucu öldürülmüştü.
Kırşehir'de görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını dinledi. Mahkeme heyetinin incelemeleri sonrasında "Kasten adam öldürme" suçundan 4 sanığa 2 şer kez müebbet hapis cezası verildi. C.K. adlı sanık ise yardım ve yataklık suçundan ceza aldı. Pütürge ilçesine 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile bir grup arasında tartışma çıkmasıyla, 2 kişi öldürülmüş, 1 kişi yaralanmıştı.
(Enderhan Öz/İHA)

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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