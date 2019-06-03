03.06.2019 10:20
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Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı

Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtıMALATYA - Malatya'da eski eşinin çocuklarını göstermediği iddia edilen baba intihar girişiminde bulundu.

Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı
MALATYA - Malatya'da eski eşinin çocuklarını göstermediği iddia edilen baba intihar girişiminde bulundu.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; bir süredir eşinden ayrı yaşayan Ü.G. sabah erken saatlerde ayrı yaşadığı eşinin Malik sokakta bulunan ikametine giderek çocuklarını görmek istedi.Eşinin, kendisine çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçiren Ü.G. evin kapısının camını kırarak yerde aldığı cam parçası ile boğazını kesti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.G. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu inceleme sürüyor. Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı
Kaynak: İHA
Polis, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
AKIL: Bazen ve çoğunlukla başlık Cani baba oluyor, bunda da Öfkeli Baba olarak haber başlığı çıkmış, böyle olmamalı bu baba acı çekiyor ve Anne bunu hırsından görmüyor. Sakin kalma, sabırlı olma bu durumlarda sadece babaya düşüyor, düşürülüyor. Çocukların yaşadıklarını söylemiyorum bile. Anne hırsından babayı yabancılaştırıyor, düşünsenize gece gündüz yanında olan çocuklarınız Annenin hırsından Babayı ötekileştiriyor. Yazık kötü niyetli Annelere yazık. . .
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