Malatya'da Öğrencilere Kitap Dağıtıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38

Malatya'da eğitimci Zeynep Haşemi tarafından başlatılan "Okumak Mutluluktur" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtılıyor.Yaklaşık üç yıldır süren ve çeşitli kentlerde yürütülen proje kapsamında hayırseverlerin destekleriyle alınan kitaplar, öğrencilere veriliyor.Haşemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Abdulkadir Eriş İlkokulunda yaklaşık 300 öğrenciyle buluştuklarını ve söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.Projenin amacının öğrencileri doğru kaynaklarla buluşturup kendi öz değerlerinde yetişmelerini sağlamak olduğunu anlatan Haşemi, "Hedefimiz daha çok kırsal kesimdir. Çünkü kitap için harçlık biriktiremeyen, kısıtlı şartlarda yaşayan öğrencilerimize okuma mutluluğunu tattırmak istedik. Onlara Sevgi Kuşun Kanadında, Pacanya Krallığı ve Fırlama Kedi Zimzo kitaplarımızı hediye ederek onları değerli hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.