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Malatya'da öğrencilere yangın eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.

25.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:00Malatya'da öğrencilere yangın eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Dairesi tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.
İtfaiye ekipleri, Hekimhan Kaymakamlığı, Sakarya ve Bahçeşehir okullarında öğrenci ve personellere yangın eğitimi ve yangın sırasınd yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Eğitimde yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangın güvenlik eğitiminin yanı sıra küçük çaplı yangınlarda ve iş yeri yangınlarında müdahale eğitimi de verildi.
Programın sonunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tatbikat yapıldı.

İtfaiye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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