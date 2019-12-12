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Malatya'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Malatya'da polis ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:24Malatya'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
'da polis ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, KOM Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 131 ekip ve 386 personel denetimlere katıldı.
84 okul çevresinin kontrol edildiği denetimlerde, 303 servis aracının kontrol edildi, 72 servis aracına 14 bin 669 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde 5 park, 10 öğrenci yurdu çevresi, 5 internet kafe, 5 oyun salonu, 6 kahvehane, 22 büfe ve 1 iş yeri de kontrol edildi.
Uygulamada bin 3 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı, 126 umuma açık iş yeri denetlendi.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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