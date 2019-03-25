Malatya'da Okullararası Gençler Güreş Şampiyonası Başladı

Kaynak: AA

Malatya'da düzenlenen Okullararası Gençler Güreş Şampiyonası başladı.Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada müsabakalar, 7 okuldan 40 sporcunun katılımıyla başladı.Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün sürecek olan şampiyonaya katılan okullara teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.Aslan, sıkletlerinde birinci olan sporcuların 3-5 Mayıs tarihlerinde Siirt'te yapılacak grup şampiyonasına katılacağını kaydetti.Müsabakaların ilk gününde, grekoromen dalda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.