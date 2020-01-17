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Malatya'da okullararası voleybol il şampiyonası sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası A Genç Erkek ve Kız Voleybol İl Şampiyonası sona erdi.

17.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:22Malatya'da okullararası voleybol il şampiyonası sona erdi
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası A Genç Erkek ve Kız İl Şampiyonası sona erdi.
Malatya merkez ile Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, kızlar kategorisinde 30, erkeklerde ise 16 okul takımı mücadele etti.
Kızlarda, Özel 14 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Kız Anadolu Lisesini 3-0 yenerek birinci oldu.
Erkeklerde ise Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesini 3-0 yenerek birincilik kazandı.
Birinci olan takımlar, grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, kupa ve madalyalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Voleybol İl Temsilcisi Baki Alpaslan ve okul müdürleri verdi.

voleybol, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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