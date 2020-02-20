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Malatya'da okullararası yıldızlar voleybol grup maçları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da başladı.

20.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:32Malatya'da okullararası yıldızlar voleybol grup maçları başladı
Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız ve Erkekler Grup müsabakaları 'da başladı.
Merkez ve Battalgazi Spor Salonları'nda başlayan grup müsabakalarına İstanbul, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Gaziantep ve Kayseri ilerinden 10 erkek 9 kız takımı katıldı.
Üç gün sürecek müsabakalar sonunda kızlar ve erkeklerde üçer takım bir üst grupta mücadele edecek.

voleybol, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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