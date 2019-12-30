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Malatya'da okullararası yüzme yarışmalarında şampiyon Mercan Koleji oldu

Malatya'da yapılan okullararası yüzme yarışlarında Mercan Koleji şampiyon olduMercan Koleji tarafından yapılan açıklamada, "Akademik, sanat, bilim ve spor alanındaki başarılarıyla daima adından söz ettiren Mercan Koleji yüzme alanında bir kez daha başarı elde etti.

30.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:24 Malatya'da okullararası yüzme yarışmalarında şampiyon Mercan Koleji oldu
'da yapılan okullararası yüzme yarışlarında Mercan Koleji şampiyon oldu

Mercan Koleji tarafından yapılan açıklamada, "Akademik, sanat, bilim ve alanındaki başarılarıyla daima adından söz ettiren Mercan Koleji yüzme alanında bir kez daha başarı elde etti. Yapılan okullar arası yüzme yarışlarında Malatya il birincisi oldu" denildi.

Yarışmalarda altın madalya kazanan Tuna Erdoğan ve Burcunaz Narin, genelindeki yarışmalarda Mercan Kolejini ve Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, kendilerini çalıştıran antrenörleri Filiz Çetinkaya ve Rüstem Pelit'e teşekkür etti. Sporcular, kendilerinden desteğini esirgemeyen Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan'a teşekkür etti.

Öğrencilerini başarılarını tebrik eden Dr.Özcan Mercan da, "Mercan Koleji kampüsü biri yarı olimpik biri olimpik olmak üzere iki yüzme havuzuna sahip olmanın meyvelerini hem Malatya'da hem Türkiye'de almaya devam ediyor. Öğrencilerimizin Mercan Kolejini Türkiye'de de en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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