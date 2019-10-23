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Malatya'da okuma etkinliği

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından okullarda okuma etkinliği düzenledi.

23.10.2019 17:38Malatya'da okuma etkinliği
Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından okullarda okuma etkinliği düzenledi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının kütüphanelerinin desteklenmesi programı dolayısıyla 6 ortaokulda okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında belirlenen okullarda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve öğrenciler 30 dakika kitap okudu.
Programa Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de katıldı.
Okuma etkinliği sonrası Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 100 temel kitap öğrencilere hediye edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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