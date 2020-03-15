Malatya'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Malatya Büyükşehir Belediyesi, camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaptı.
15.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:50
Malatya Büyükşehir Belediyesi, camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte belediye ekipleri, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, toplu taşıma araçları, duraklar ve ibadet alanlarını dezenfekte etti.
Ekipler, kent merkezinde Söğütlü Camii ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmalarının önlem amaçlı olduğuna işaret eden Gürkan, vatandaşların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun şu an itibariyle bulunmadığını belirtti.
Vatandaşların sağlığı için tedbir aldıklarını bildiren Gürkan, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının ve duraklarının dezenfekte yaptık. Bugünde yine vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Söğütlü Cami'de ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Malatya'da herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. Malatyalı hemşehrilerimiz market alışverişlerinde aşırıya kaçmadan ihtiyaçlarını karşılasınlar. Çünkü hem gıda hemde temizlik malzemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ise yapılan dezenfekte çalışması için belediye ekiplerine teşekkür etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte belediye ekipleri, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, toplu taşıma araçları, duraklar ve ibadet alanlarını dezenfekte etti.
Ekipler, kent merkezinde Söğütlü Camii ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmalarının önlem amaçlı olduğuna işaret eden Gürkan, vatandaşların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun şu an itibariyle bulunmadığını belirtti.
Vatandaşların sağlığı için tedbir aldıklarını bildiren Gürkan, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının ve duraklarının dezenfekte yaptık. Bugünde yine vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Söğütlü Cami'de ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Malatya'da herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. Malatyalı hemşehrilerimiz market alışverişlerinde aşırıya kaçmadan ihtiyaçlarını karşılasınlar. Çünkü hem gıda hemde temizlik malzemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ise yapılan dezenfekte çalışması için belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA
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