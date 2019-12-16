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Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:30Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA'nın ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Adıyaman Karayolu'nda, Mahmut K. yönetimindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Z.  yönetimindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonet çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaralanan sürücüler araçlarında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücüler itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdıldı. 2 yaralı tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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