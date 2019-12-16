Haberler » Güncel » Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 yaralı - Haber

Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 yaralı

Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 yaralıMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:57
'da otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 yaralı
Malatya'nın ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Adıyaman Karayolu'nda, Mahmut K. yönetimindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Z. yönetimindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonet çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaralanan sürücüler araçlarında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücüler itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdıldı. 2 yaralı tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yol ise araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 yaralı

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10 Van'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri - Haber
11:10 Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekiliyor mu? - Haber
11:09 Büyükşehir Belediyesi'nden iki istasyona iki üstgeçit - Haber
11:08 Şikayetçi olduğu eşiyle "tektaş yüzük" karşılığında uzlaştı - Haber
11:03 Başkan Orhan, genç kürsüde - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
09:21 Boyu 1.65'ten kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi - Haber
16.12.2019 11:11:49