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Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

20.10.2019 14:16Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Yukarı Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Darende ilçesi istikametine seyir eden N.G.'nin (46) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametteki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan S.G. (18 ), R.T. ( 21), G.K. (28), N.G. (39), B.Ü.T. (2) ve M.A.G. (7) yaralandı. Ambulanslarıyla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Darende, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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