Malatya'da otomobil devrildi : 3 yaralı
Malatya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
25.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:40
Malatya 'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Y.Ö. idaresindeki 70 ET 479 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.Ö. ve R.Ö. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Y.Ö. idaresindeki 70 ET 479 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.Ö. ve R.Ö. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA