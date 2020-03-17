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Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık Mehmet Akif Özkul yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

17.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:18
Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık Mehmet Akif Özkul yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Adıyaman yolunda Yakup Özkul yönetimindeki 23 AR 815 plakalı otomobil, Mehmet Aslan'ın kullandığı 27 ABT 431 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Merve Nur Özkul yaralandı. 6 aylık bebek Mehmet Akif Özkul'un ise yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Akif'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Güncel

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