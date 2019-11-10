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Malatya'da Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:10
'da Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunus Emre Caddesi eski stadyum önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; S.İ. idaresindeki 44 AAG 510 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 44 AAC 419 plakalı motosiklet eski stadyum önünde çarpıştı.Kaza da motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza da, hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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