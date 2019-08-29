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Malatya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.08.2019 18:14 Malatya'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Mehmet S. idaresindeki 44 KC 779 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma savruldu. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Cumali Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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