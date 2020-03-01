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Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

01.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:16Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı
'nın ilçesinde, otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Ç. yönetimindeki 58 BF 650 plakalı otomobil, Malatya- kara yolunda Doğanşehir Erkenek Tüneli girişindeki betona çarptı.
Sürücü Ali Ç. ile otomobilde bulunan Döndü Ç, Abdullah Ç, Ayşe Ç, Enes Ç. ve Talha Ç, yaralandı. Otomobile sıkışan yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 17:39:27