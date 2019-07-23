Haberler» Güncel» Haber

Malatya'da otomobille panelvan çarpıştı: 8 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

23.07.2019 01:09 Malatya
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Rüstem Karagöz idaresindeki 38 RN 694 plakalı panelvan, Yenice Mahallesi yol ayrımında Hanifi Kökçek'in kullandığı 46 D 7203 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Hökkeş, Utku Talha, Perihan ve Alperen Kökçek ile Sebile ve Şeyma Dernek, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-300 kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Darende, Malatya, Yenice, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:28   HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de
02:11   Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
02:10   Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı
02:07   TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
02:02   Malatya'da otomobille panelvan çarpıştı: 8 yaralı
01:52   DHA YURT BÜLTENİ-19
01:45   Gri kategoride aranan terörist teslim oldu