Malatya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

MALATYA'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Maka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan Ali Gül
, Anıl Durak ve Ali Asker
Salman, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Malatya
Malatya, Güncel
Kaynak: DHA