30.06.2019 15:38
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Malatya'da park bakım ve onarım çalışmaları

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çocuk ve dinlenme parklarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çocuk ve dinlenme parklarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Hürriyet Parkı'nda başlatılan tadilat işleri tamamlandı.
Kent merkezinde bulunan parkın şemsiyeli havuz ve çevresinin tadilatını ve bakımlarını yapan ekipler, havuzun iç kısımlarında ise boya çalışmaları yapılarak elektrik ve mekanik işlerini yeniledi.
Kaynak: AA
Malatya , Güncel

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