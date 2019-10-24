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Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırı

Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırıMALATYA - Malatya'da 8 saat arayla iki ayrı araca silahlı saldırı düzenlendi.

24.10.2019 06:27
Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırı
MALATYA - Malatya'da 8 saat arayla iki ayrı araca silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, ilk olay 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.Posbıyık Sokak içerisinde park halinde bulunan bir araca otomobilden silahla ateş açan H.H.N. olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde olayın şüphelisi H.H.N. ile beraberindeki 1 kişiyi olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
İlk olaydan 8 saat sonra sabaha karşı 05.00 sularında Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka olayda ise içerisinde K.Y.,A.Y. ile birlikte 2 kişinin bulunduğu otomobilden park halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.Olayın ardından İnönü Üniversitesi Bulgurlu köyü istikametine kaçtıkları tespit edilen şüpheliler polis ekiplerince olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.
Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili başlatmış olduğu çalışma sürüyor.
Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırı

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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