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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

MALATYA merkezli 3 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Fatma Alataş'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:23Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

MALATYA merkezli 3 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Fatma Alataş'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı yapılanma içerisinde bulundukları, terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve protestolara katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmasını tamamlayan polis, bu sabah 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Malatya İl Başkanı Fatma Alataş'ın da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Malatya, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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