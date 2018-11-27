27 Kasım 2018, 10:25
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Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Malatya

MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu isimlere ait adresler tespit edildi. Ardından da kent merkezi ve ilçelerdeki adreslere baskın yapıldı.  Operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya
27 Kasım 2018 Salı 10:25