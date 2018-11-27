Malatya'da PKK Operasyonunda 7 Gözaltı

27 Kasım 2018 Salı 11:08



27 Kasım 2018 Salı 11:08

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilere ait adresleri tespit eden ekipler ardından da kent merkezi ve ilçelerdeki adreslere baskın yaptı. Operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA