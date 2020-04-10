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Malatya'da polis ekipleri kortej oluşturup şehir turu attı

Malatya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleri kortej oluşturarak şehir turu attı.

10.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:40
Malatya'da polis ekipleri kortej oluşturup şehir turu attı
Malatya 'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleri kortej oluşturarak şehir turu attı.
İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden yaklaşık 30 polis ekip aracı, Malatya Nikah Sarayı önünde toplandı.
Burada İstiklal Marşı'nı okuyan ekipler, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan "10 Nisan saat 21.00'de Malatya polisini alkışlıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlar da balkon ve pencerelerden polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.
Polis ekipleri de açtıkları pankartlarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Ekipler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 175 balon bıraktı.
Daha sonra polis ekipleri, vatandaşların da katılımıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Polis, Güncel
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