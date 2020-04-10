Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da polis ekipleri kortej oluşturup şehir turu attı

Malatya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleri kortej oluşturarak şehir turu attı.

10.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:37
Malatya 'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleri kortej oluşturarak şehir turu attı.
İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden yaklaşık 30 polis ekip aracı, Malatya Nikah Sarayı önünde toplandı.
Burada İstiklal Marşı'nı okuyan ekipler, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan "10 Nisan saat 21.00'de Malatya polisini alkışlıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlar da balkon ve pencerelerden polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.
Polis ekipleri de açtıkları pankartlarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Ekipler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 175 balon bıraktı.
Daha sonra polis ekipleri, vatandaşların da katılımıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı. Malatya’da polis ekipleri kortej oluşturup şehir turu attı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da polis ekipleri kortej oluşturup şehir turu attı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:20: Yasak öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı - Haber 00:18: Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler - Haber 00:18: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haber 00:18: Erzurum'da ekmek kuyruğu - Haber 00:14: Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber