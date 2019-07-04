04.07.2019 16:32
Haberler» Güncel» Haber

Malatya'da polis ekiplerinden denetim

Malatya

Malatya'da polis ekiplerince park ve bahçelerle eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Malatya'da polis ekiplerince park ve bahçelerle eğlence mekanlarında denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Battalgazi Belediyesi personelinin de hazır bulunduğu denetimlerde eğlence mekanlarıyla park ve bahçeler bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.
Denetlemeler kapsamında 279 şahsın Genel Bilgi Tarama sorgusunu yapan ekipler, aranması olan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Ayrıca yapılan çalışmada 1 tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Öte yandan 21 iş yerine ise mevzuata uymadıkları gerekçesiyle haklarında idari ve yasal işlem uygulandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:18   Karabük'te gergedan böceği bulundu
17:18   BEYOĞLU'NDA 6 KATLI ESKİ BİNADA YANGIN PANİĞİ
17:17   Vali Karaloğlu'ndan bütüncül tanıtım vurgusu
17:17   CHP'li Ağbaba: Şehit annesine mahkeme tutanağı uzattılar
17:16   Genç Oyuncu Beyzanur Mete 24. yaşını boğazda kutladı!
17:15   Minibüste unutulan çocuk, ailesine teslim edildi
17:14   Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştı