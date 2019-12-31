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Malatya'da polis kanalları dinlenilen telsizler ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya'da 2 ticari araçta, polis kanalları dinlenilen 4 telsiz ele geçirildi.

31.12.2019 08:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:48 Malatya'da polis kanalları dinlenilen telsizler ele geçirildi: 1 gözaltı
Malatya'da 2 ticari araçta, polis kanalları dinlenilen 4 telsiz ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 2 ticari araç üzerinde polis kanalları dinlenilen 4 el telsizi ele geçirilirken, aynı zamanda telsiz satışı yaparak telsizlere frekans girişi yapan U.C.G. adlı şahıs evinde gözaltına alındı.

U.C.G.'nin evinde yapılan aramalarda, 2 adet telsiz, 1 adet araç telsizi, 1 adet anten güç ölçer, 1 adet voltmetre, 3 adet el mikrofonu, 1 adet masa mikrofonu, 1 adet laptop ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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