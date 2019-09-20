Haberler » 3. Sayfa » Haber

Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu

Malatya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması polisi alarma geçirdi.

20.09.2019 21:18Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu
Malatya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Çöşnük Kavşağı mevkiinde kalabalık bir düğün konvoyunda silahla havaya ateş açıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konvoyu durduran polis ekiplerinin araçlarda arama yapmak istemesi üzerine düğün sahipleri ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerine uzun süre mukavemet gösterilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu belirlenen kişiye idari işlem uygulanırken, araçlarda arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:36 Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
21:32 Ailesini katleden cani Kocaeli'nde yakalandı
21:31 Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu
21:23 Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı
21:21 Tekirdağ'da vinç şarampole devrildi: 3 yaralı
21:20 Kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü
21:18 Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu