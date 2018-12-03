Malatya'da Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar 41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
59. dakikada Chebake'nin ortasına Rahman gelişine vurdu top az farkla auta çıktı. 80. dakikada Pereira uzaktan şansını denedi top auta çıktı. 81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bokila şutunu çekti, direğe çarpan top ağlara gitti. 1-1
Stat: Malatya Stadyumu Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Mehmet Cem
Handoğlu xx Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım
xx (Mustafa dk. 89 ?), Boutaib xx Eren xx (Pereira dk. 70 x), Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx (Ömer dk. 83 x), Murat Akça
xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Muniru, Dia Teknik Direktör: Erol Bulut Akhisarspor: Fatih
xx, Aykut xx (Vrsajevic dk. 46 x), Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sıssoko xxx, Soares xx, Regattın xx (Bokila dk. 69 xx), Junıor xx (Eray dk. 88 ?), Caner xx Yedekler: Bora
, Lukac, Onurcan, Larsson, Kadir Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor), Bokila (dk. 81) (Akhisarspor) Sarı Kartlar: Sissoko, Caner, Junior (Akhisarspor), Boutaib, Donald, Guilherme, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Barış Türel/İHA)
Malatya,Yeni Malatyaspor,Evkur
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:16