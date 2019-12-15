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Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu tam otomatik silah ve av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

15.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:24Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi
'da ruhsatsız uzun namlulu tam otomatik silah ve av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 12 Aralık'ta yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen bir kişinin aracında ve ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda ruhsatsız "CZ Model 25" marka uzun namlulu tam otomatik silah ile bu silaha ait 41 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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