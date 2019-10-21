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Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

21.10.2019 11:20Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak sonucu yolda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
Polis ekipleri araçları yönlendirirken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların da zor anlar yaşadığı görüldü.

Malatya, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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