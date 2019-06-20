20.06.2019 13:57
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Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

Malatya

Malatya'da öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Malatya'da öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış sonrası kent merkezindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Kentte yağış sırasında gökyüzü birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlanırken, uzmanlar yıldırım, yağış ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışın belli aralıklarla gün boyu devam edeceği bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya,Güncel

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